Sanremo. «Se il Coronavirus facesse un salto a Sanremo farebbe un’opera buona». Lo ha “twittato” il giornalista Vittorio Feltri, scatenando, come al solito, le polemiche. Il direttore di Libero è tornato a far parlare di sé con una dichiarazione “choc” in cui sembra augurare un’epidemia nella “Città dei Fiori” in concomitanza con il 70esimo Festival della Canzone Italiana, che avrà luogo a Sanremo dal 4 all’8 febbraio.

Se da una parte, tra i migliaia di commenti al post del giornalista bergamasco, c’è chi apprezza l’ironia, dall’altra la freddura di Feltri ha scatenato gli haters. «I primi a rischiare sono gli anziani: dia l’addio alla sua amica Rita Pavone», scrive una donna. Mentre un altro utente augura che il virus colpisca lo stesso giornalista: «Se facesse un salto a Bergamo Alta scegliendo casa tua? Daieeeee coronavirus». E Matteo C. «Se passasse un secondo per Libero, renderebbe tali tutti noi…». «Lei è davvero una persona di un misero e di una pochezza rari da trovare. Mi vergogno per lei», commenta Serena T.

Cinico come sempre, al momento Feltri ha battuto il Coronavirus. Se il virus cinese in Italia non è ancora, fortunatamente, dilagato, il tweet del direttore di Libero è, invece, già virale.