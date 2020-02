Festival di Sanremo, Tecla si aggiudica il Premio della Sala Radio Tv Lucio Dalla

Sanremo. La finale della gara delle Nuove Proposte ha decretato la vittoria di Leo Gassman e il secondo posto di Tecla.

Nella stessa sera il brano “8 marzo” (etichetta Rusty Records, prodotto da Diego Calvetti) si aggiudica il Premio della Sala Radio TV Lucio Dalla. Gli autori per la parte letteraria sono Piero Romitelli e Rory Di Benedetto, mentre i compositori della parte musicale sono Piero Romitelli, Rory Di Benedetto, Emilio Munda, Rosario Canale e Marco Vito.

Il video, premiato con il Soundies awards per il miglior videoclip girato in territorio ligure, è stato realizzato nella suggestiva cornice della città della musica di Sanremo per la regia di Gaetano Morbioli già regista di Laura Pausini, Tiziano Ferro, Pino Daniele, Marco Mengoni, Modà, Arisa, e moltissimi altri.