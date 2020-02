Sanremo. Mancano poche ore all’inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo e, come di consueto, la Città dei Fiori è già sotto controllo. Il dispositivo di sicurezza è stato messo in atto da domenica

scorsa e si protrarrà per tutta la settimana fino a domenica 9.

Il complesso ed articolato dispositivo di ordine e sicurezza pubblica pianificato dal Questore della Provincia di Imperia, Cesare Capocasa, prevede l’impiego di personale della polizia di stato, dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della capitaneria di porto e della polizia municipale. Sono presenti, inoltre, unità cinofile, artificieri, poliziotti dei reparti prevenzione crimine e della polizia scientifica.

Tutto sarà gestito e controllato dal centro per la gestione della sicurezza dell’evento, sala operativa attivata proprio per questa occasione all’interno del Commissariato di Sanremo. Telecamere del Comune trasmetteranno al centro le immagini delle strade intorno al teatro Ariston, nonché all’interno del teatro, fino al Palafiori, passando attraverso piazza Colombo. Tutti i varchi sono presidiati dalle forze dell’ordine.

Il Prefetto di Imperia, Alberto Intini, ha disposto il divieto di sorvolo nello spazio aereo sopra la Città dei Fiori dal 2 al 9 febbraio. Unici voli autorizzati sono quelli degli aeromobili militari, di Stato, di soccorso e di emergenza.

L’occasione del Festival è molto importante per fare prevenzione su temi di grandissima attualità. In piazza Colombo è presente il truck di Una vita da social, l’iniziativa della polizia postale, dove agenti esperti del web, insieme ai tanti personaggi famosi protagonisti del Festival, spiegheranno agli studenti delle numerose scuole invitate le opportunità ed i rischi connessi alla navigazione in Rete.

A piazza Borea D’Olmo invece ci saranno i poliziotti della stradale che, all’interno del pullman azzurro sensibilizzeranno sulle regole della circolazione stradale e gli agenti della polizia ferroviaria che informeranno i visitatori dei pericoli che possono presentarsi nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni.