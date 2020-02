Sanremo 2020 è alle battute finali: la grande semifinale del Festival entra nel vivo e anche al Victory Morgana Bay di Sanremo saranno one nights imperdibili.

Come per le passate edizioni il Victory Morgana Bay è stato scenario di importanti happening, proponendo indimenticabili serate. Tanti sono stati gli eventi che hanno visto volti noti del jet set nazionale e internazionale, con ospiti a sorpresa della kermesse che si sono proposti in desiderati live, in una cornice impreziosita dalla presenza di tante celebrità.

Ogni appuntamento è stato aperto sin ora con cene sontuose, alcune firmate dallo chef stellato del rinomato ristorante Vescovado di Noli, Giuse Ricchebono, alle quali sono seguiti gli imperdibili Parties Night, che hanno fatto ballare sino all’alba.

Cinque sensazionali feste – dall’aperitivo all’alba – per una settimana unica.

– Martedì 4 febbraio opening party (Cena di Gala & Dinner show alle 20 + Party Night 00.30)

– Mercoledì 5 febbraio cena spettacolo Vittorio Gucci & Friends alle 20+ Music Label Party alle 00.30

– Giovedì 6 febbraio dinner show a la carte (dalle 20 alle 23.15) + Party Night Sanremo 2020 (Ingresso al pubblico dalle 1.30)

– Venerdì 7 febbraio GranGala & Show (dalle 20) + Special International guest dj Benny Benassi & party greygoose (party night alle 00.30)

– Sabato 8 febbraio Dinner show al la carte (dalle 20) + Closing Party “The Secret” (dalle 00.30)

La settimana si impreziosisce rispetto agli anni passati di un terzo appuntamento di gala, quello di venerdì 7, il GranGala & Show dove saranno tanti gli ospiti e le sorprese artistiche che accompagneranno la degustazione. Ad allietare le emozioni del gusto: l’unicità e la ricerca dell’eccellenza del menu degustazione proposto (alle 20).

Il night party avrà come International Guest Star Dj: Benny Benassi. In assoluto Benny Benassi è il dj e produttore italiano di musica dance più riconosciuto, ammirato e rispettato a livello mondiale, considerato uno dei più importanti artisti nel panorama EDM a livello internazionale. Con oltre un ventennio di carriera, il dj è riuscito a catturare il cuore di più generazioni di appassionati in tutto il mondo. La carriera dell’artista si è evoluta con il singolo “Satisfaction”; da allora ha partecipato a innumerevoli festival in tutto il mondo tra cui Ultra Music Festival, Coachella, Electric Daisy Carnival per citarne alcuni. Ha collaborato con artisti del calibro di Madonna, Kelis Chris Brown e David Bowie. Più degno di nota è stato il premio Grammy che ha raccolto per la sua eccezionale rielaborazione di Public Enemy.

Benny Benassi inizia la carriera come dj alla fine anni ottanta a Reggio Emilia insieme al cugino Alle Benassi, con cui forma il duo Benassi Bros e con cui successivamente produce tutte le tracce e tutti i remix sia come Benassi Bros che come Benny Benassi.

Il suo primo successo internazionale è I Feel So Fine lanciato nel 2001 sotto il nome KMC, cantato da Dhany. Segue un secondo singolo di successo, Satisfaction che raggiunge il secondo posto della classifica dei singoli in Gran Bretagna.

Dal 2003 è un susseguirsi di successi: dal suo primo album, Hypnotica sotto il nome “Benny Benassi Presents the Biz”, al successivo album Pumphonia sotto il nome “Benassi Bros.”, alla creazione della etichetta Pump-Kin Music, per dare spazio a DJ poco conosciuti in tutto il mondo.

Nel 2005 pubblica l’album …Phobia e nello stesso anno la catena di fast food statunitense Wendy’s utilizza il singolo Satisfaction come colonna sonora per un suo spot pubblicitario.

Nel 2007 crea una sub-label della Pump-Kin Music, chiamata Funky Pump-Kin destinata ai DJ e produttori emergenti della scena musicale house/pop/funk/soul e pubblica il singolo Bring the Noise, una rivisitazione del vecchio successo dei Public Enemy, col quale vince il Grammy Awards nella categoria Best Remix.

E’ stato ospite nella data romana dello Sticky & Sweet Tour di Madonna, tenutosi allo Stadio Olimpico di Roma, ed è stato chiamato a far parte del programma radiofonico Diabolika su radio m2o.

Dopo aver pubblicato il singolo Spaceship con la partecipazione vocale di apl.de.ap del gruppo dei Black Eyed Peas e di Kelis, ha lavorato con Gary Go per il suo ultimo album Electroman, realizzando altri 3 singoli: Cinema, Close to me e Control. Inoltre ha inciso un pezzo insieme al cantante statunitense Chris Brown, intitolato Beautiful People.

Nel corso del 2012 ha prodotto i brani Girl Gone Wild, I’m Addicted e Best Friend per l’album MDNA di Madonna e il brano Stardust di Mika, presente in The Origin of Love. Nello stesso anno ha collaborato con Jovanotti per il remix di Ti porto via con me pubblicato in Backup – Lorenzo 1987-2012, oltre anche ad aver realizzato il remix del brano Doom and Gloom dei Rolling Stones.

Tra i suoi remix per altri artisti, ricordiamo il Womanizer, remix ufficiale del brano Womanizer di Britney Spears contenuto nel secondo album di remix ufficiali B in the Mix: The Remixes Vol. 2 della cantante statunitense.

Ha ultimamente collaborato con Giorgia, curando la produzione di I Feel Love, cover di Donna Summer contenuta nell’album Pop Heart e con Jovanotti, aprendo una delle tappe del JovaBeach Party.

