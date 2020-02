Festival di Sanremo, il sindaco Biancheri e Mogol incontrano Paolo Palumbo compositore malato di Sla

Sanremo. Per il terzo anno consecutivo torna a Sanremo, a pochi passi dal Teatro Ariston, nel cuore della città, Casa Siae, che nelle scorse due edizioni del Festival della Canzone Italiana, si è affermata come luogo d’incontro in cui autori, artisti, editori, produttori, discografici e giornalisti si confrontano sulle tematiche legate al mondo della musica.

Martedì 4 febbraio alle 15 saranno aperte le porte di Casa Siae dal presidente Siae Giulio Rapetti Mogol e dal direttore generale Siae Gaetano Blandini, che inaugureranno la nuova Casa degli Autori a Sanremo con il sindaco Alberto Biancheri e con Paolo Palumbo, il malato di Sla più giovane d’Europa.

Il 22enne sardo, autore Siae, è voluto fortemente da Amadeus, porterà il suo messaggio di speranza e il suo brano “Io sono Paolo” sul palco dell’Ariston il 5 febbraio.