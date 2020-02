Festival di Sanremo 2020, il record di scommesse è ancora di Bonolis

Sanremo. Domani prenderà il via la 70esima edizione del Festival di Sanremo. 24 i cantanti “big” al via ma la gara sembra già avere una classifica definita. Il vincitore annunciato dai bookmaker – come riporta Agimeg – è infatti Anastasio che, con una quota di 4,50, stacca nettamente tutti gli altri.

In seconda posizione si trova infatti Alberto Urso, vincitore dell’ultima edizione di Amici, posizionato a quota 7,50. Al contendersi l’ultimo gradino del podio saranno Elodie, I Pinguini N.T. e Irene Grandi. Rovesciando la classifica, per i bookmaker l’ultima posizione sarà ad appannaggio di Rita Pavone od in alternativa di Piero Pelù, Paolo Jannacci, Riki o il contestatissimo Junior Cally.

Comunque, nonostante la vasta e particolare proposta di scommesse (su Sisal ad esempio si può scommettere se Diletta Leotta avrà i capelli raccolti nella prima serata o se Amadeus indosserà il papillon domani sera) sembrano lontani i tempi in cui il Festival di Sanremo raccoglieva giocate come fosse una partita di calcio. Il record spetta all’edizione del 2005, con la manifestazione presentata da Paolo Bonolis, che raccolse giocate per oltre 500mila euro.