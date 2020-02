Festival 2020, Il sindaco Alberto Biancheri ringrazia i concittadini: «Protagonisti di una Sanremo fantastica»

Sanremo. «Alla fine di questa incredibile settimana tiro un attimo il fiato, raccolgo i pensieri, mi guardo indietro e penso che si sia davvero fatto qualcosa di straordinario. Questo Festival dei record che rimarrà nella storia è lo specchio di una città che da anni continua a crescere con forza e determinazione».

Il sindaco della Città dei fiori Alberto Biancheri sceglie la sua pagina Facebook per condividere con i suoi follower le emozioni e le sensazioni sedimentate durante la settimana del Festival. Quasi un bilancio intimo, lontano dai riflettori della sala stampa e dai microfoni nel quale non non manca un commosso ringraziamento ai cittadini sanremesi.

«Ringraziamenti ne ho fatti tanti in questi giorni – conclude il primo cittadino – ne ribadisco uno: ringrazio tutti i miei concittadini, protagonisti insieme a noi nell’aver presentato agli occhi del mondo una Sanremo fantastica. Ne sono davvero orgoglioso. Vi ringrazio e vi abbraccio tutti. Viva Sanremo!».

In allegato al messaggio di Alberto Biancheri c’è il video realizzato per celebrare la settantesima edizione della rassegna canora: la settimana del Festival e come la città l’ha vissuta.

Tutto il girato sarà materiale promozionale che verrà utilizzato dall’assessorato al Turismo.