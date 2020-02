Monaco. Attimi di panico a Monaco per l’incendio divampato da una Ferrari F40 che stava percorrendo Avenue Princesse Grace, alla rotonda di Portier. Parte del centro del principato è stato invaso dal fumo, mentre una densa colonna nera è stata a lungo visibile in tutta Monaco e non solo.

Sul posto sono intervenuti i pompieri monegaschi che hanno circoscritto le fiamme, ma la vettura sportiva di lusso è andata distrutta dal fuoco.

[Foto Facebook]