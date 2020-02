Monaco. Il monegasco Charles Leclerc è pronto per la nuova stagione in Formula Uno con la scuderia Ferrari.

Quest’anno guiderà un nuovo monoposto della Rossa, la SF1000, con la quale potrà mostrare il suo talento. La nuova macchina è stata presentata a Reggio Emilia. Lecler la inaugurerà nei test pre stagionali sul tracciato del Montmelò prima dell’inizio del Mondiale di Formula 1 2020, che prenderà il via a marzo.

«Nuova stagione, nuova auto, nuovo complessivo ma stesso colore» – commenta il giovane pilota sui social.

New season, new car, new overall but same colour ❤️

: @mcampelli @calloalbanese pic.twitter.com/nCu9aORZWp

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) February 11, 2020