Fact checking

Il team di RIVIERA24.IT si impegna quotidianamente per garantire ai lettori un’informazione corretta e veritiera.

Per questo motivo, al fine di mantenere e tutelare la credibilità della nostra testata, operiamo un controllo severo affinché l’errore sia ridotto al minimo, per evitare di incorrere nella distribuzione di notizie false. I nostri giornalisti si occupano del controllo delle notizie e della valutazione della loro veridicità prevalentemente mediante il confronto con fonti certificate.

Sono sempre ben accolte le segnalazioni che giungono in redazione dai nostri lettori.

Anche di quest’ultime viene verificata l’attendibilità prima della pubblicazione. Non è nostra abitudine prendere in esame siti e pagine web non affidabili o che condividono e diffondo intenzionalmente notizie false.