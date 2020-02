Ventimiglia. Una mostra d’arte contemporanea, dal 1 marzo al 30 aprile, che porterà Ventimiglia a Dubai e Abu Dhabi e un carnevale in grande stile. Sono gli eventi clou della primavera ventimigliese che si concluderà con il grande ritorno della Battaglia di Fiori, dopo 8 anni di assenza dalla città di confine.

La mostra, che vedrà la partecipazione di artisti di Ventimiglia (tra cui Giuseppe Marciano, Puma, Pino Venditti e Andrea Iorio) al fianco di personaggi internazionali, verrà allestita in quattro location: Villa Hanbury, Museo G.Rossi, chiostro di Sant’Agostino e chiesa di San Francesco, nel centro storico. “Pace e Amore, Italian Selection for Expo 2020 Dubai – Abu Dhabi“, il titolo dell’esposizione che si concluderà nella capitale degli Emirati Arabi Uniti dove avrà luogo una mostra d’arte universale. Il catalogo dell’esposizione dedicherà spazio anche alla città di confine e ai suoi artisti: una vetrina internazionale di prestigio, come sottolineato dall’amministrazione Scullino, che ha aderito all’iniziativa.

Ma non è tutto. Per la prima volta Ventimiglia festeggerà alla grande il carnevale, con la “Gran Sfilata del Corsaro Nero“, in programma domenica 15 marzo. Una giornata intera di festeggiamenti, preceduti da manifestazioni collaterali che animeranno la città per più di una settimana. «La festa sarà anticipata sabato 14 marzo dall’intitolazione di un locale della Biblioteca Aprosiana a Emilio Salgari, autore del Corsaro Nero», spiega il vicesindaco Simone Bertolucci. A organizzare l’evento, insieme al Comune, l’associazione Liguria Eventi con Cristina Puleo. «A Ventimiglia arriveranno ospiti d’onore da tutto il nord Italia, con persone in costume che parteciperanno alla sfilata – aggiunge Bertolucci -. Tutta la città sarà coinvolta, strade e locali saranno allestiti con bandiere».

La domenica precedente l’evento, il 7 marzo, all’orangerie dei giardini pubblici Tommaso Reggio verranno esposti i disegni a tema Corsaro Nero realizzati dagli studenti di tutte le scuole ventimigliesi. Il disegno giudicato più bello potrà essere riprodotto nella locandina del carnevale 2021.