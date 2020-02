Emanuele Del Compare lascia Forza Italia, Baggioli: «Sarebbe stato valore aggiunto averlo al fianco in consiglio comunale»

Sanremo. Simone Baggioli, commissario provinciale di Forza Italia, commenta la scelta di Emanuele Del Compare di lasciare il partito:

«Leggo con stupore quanto scritto da Emanuele Del Compare, candidato nelle fila di Forza Italia alle scorse elezioni amministrative sanremesi che, pur impegnandosi a 360 gradi, non otteneva, purtroppo, il risultato sperato. Sarebbe stato sicuramente un valore aggiunto averlo al fianco in consiglio comunale grazie alla sua elevata capacità professionale ma, ahimè, l’elettorato, nel segreto dell’urna, ha pensato (e barrato) differentemente.

Non voglio assolutamente polemizzare, ma ritengo doveroso evidenziare che l’amico Del Compare non pare abbia mai ricoperto alcun ruolo nel Partito a livello locale non essendo, tra l’altro, iscritto a Forza Italia nel corso del 2019. L’analisi dei risultati di Forza Italia a Sanremo ed in Provincia negli ultimi anni, infatti, parlano chiaro: debacle costanti, affanno, disinteresse e transfughi.

Ecco, da tutto questo si sta tentando di ripartire, con tanti amici e con un gruppo che cresce quotidianamente. In Comune a Sanremo abbiamo raddoppiato il “peso” politico/amministrativo con l’arrivo di Patrizia Badino e pare vi sia qualche altra novità.

In Provincia l’entusiasmo è palpabile, il confronto con il mondo civico è una realtà e molti si stanno riavvicinando al nostro partito. La ricetta pare buona, ma guardiamo al futuro».