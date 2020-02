Elezioni regionali, al via le iniziative in provincia della Lega Giovani Imperia

Imperia. Si avvicinano le elezioni regionali, e con esse le iniziative messe in campo dalla Lega Giovani della Provincia di Imperia.

Il primo appuntamento sarà sabato, ad Imperia, dalle 9 alle 13 sarà organizzato un gazebo per proseguire con il tesseramento 2020 e conoscere il movimento giovanile del partito; seguirà il direttivo provinciale alla presenza dell’onorevole Flavio Di Muro, commissario provinciale della Lega, da sempre attento al mondo dei giovani, e del commissario regionale della Lega Giovani Liguria, Giuseppe Grisolia.

«Non mancherà, inoltre, la nostra presenza alla grande cena organizzata per domenica sera a Genova con il Senatore Matteo Salvini – dichiara Andrea Coppola, coordinatore provinciale della Lega Giovani -. Una presenza ingente quelle dei leghisti liguri: 1400 le prenotazioni, quasi 150 i giovani provenienti da tutte le province. Sarà un momento conviviale, occasione per dare la carica al partito in vista delle imminenti elezioni regionali del prossimo anno, ma anche per stringerci attorno al nostro Segretario federale, ingiustamente mandato a processo per aver difeso i confini del nostro Paese».

Già pronto il calendario dei gazebo per le prossime settimane: il 29 febbraio a Ventimiglia; il 7 marzo a Camporosso; il 21 marzo a Bordighera e il 28 marzo a Sanremo. In programma, inoltre, un evento di coalizione a Genova su giovani, scuola, università e ambiente per la fine di marzo».