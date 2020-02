Savona. Sabato scorso 22 febbraio nella gara più importante del circuito di ju jitsu, targato Filjikam/Csen, Bruno Danovaro è diventato “l’uomo non finalizzabile” da 112 match.

Ma poi decide lui ed in 94 secondi finalizza con strangolamento il suo avversario, seguito all’angolo dall’amico e responsabile italia Shindokay kan, Massimo Pedemonte, visibilmente entusiasta, ci dice le testuali parole: “Bruno ha stabilito records mondiali nella pesistica che tutt’ora sono imbattuti, ad oggi nessuno riesce a finalizzarlo, è imbattuto da 112 match, ha spaziato in tutte le discipline, mettendosi sempre in gioco in prima persona, ha superato incidenti ed infortuni continuando a combattere con successo,un campione un esempio di sportivo vero e pulito, tre allenamenti al giorno,oggi possiamo puntare dopo questa ennesima medaglia direttamente al torneo più importante al mondo per professionisti, via verso Abu Dhabi”.