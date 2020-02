Vallecrosia. La squadra Eccellenza femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, ha perso la partita contro Rupinaro Sport sul campo in erba allo “Zaccari” a Camporosso.

Le ragazze allenate da mister Ivan Busacca, nonostante il gol di Michela Cesarini, non sono riuscite a superare le avversarie che hanno vinto per 1-2 l’incontro valido per la prima giornata di ritorno del girone A.

«È stata una partita tirata. Siamo andati in vantaggio con la giovane Cesarini su ottima combinazione e poi abbiamo tenuto molto bene tutto il primo tempo – commenta mister Ivan Busacca – La nostra squadra era formata da giovanissime e juniores praticamente e nel secondo tempo siamo scesi in campo con un po’ di stanchezza, ma non abbiamo mai mollato. Abbiamo provato a recuperare i due goal presi anche per l’inesperienza. Faccio i complimenti alle ragazze per la prova di carattere e per aver giocato una partita molto dura sul piano fisico».

Don Bosco Vallecrosia Intemelia-Rupinaro Sport 1-2

Don Bosco Vallecrosia Intemelia: Mazzulla, Ramirez, Marcucci, Sagazio, Cesarini, Mantegazza, Lecce, Marino, Khelif, Greco. A disposizione Della Morte, Roccato, Musizzano, Zuppardo, Iezzi, Parrinello. Allenatore: Busacca.

Rupinaro Sport: Cassinelli, Macchiavello, D’Amico, Casazza, Solari, Barbieri, Monti, Rizzo, Giraud, Rizzi, Solari. A disposizione Cavallero, Bannino, Basile, Lagomarsino, Gangarossa, Sturla, Ferrario, Fregosi. Allenatore: Maiolino.