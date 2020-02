Taggia. Verranno presentati lunedì 24 febbraio dalle 18.30 nella suggestiva location dei portici, i cinque equipaggi (4 di Sanremo ed 1 di Genova), parte del West Liguria Team, in partenza per l’edizione 2020 del “Panda Raid”.

I protagonisti saranno a disposizione degli appassionati per rispondere a domande e curiosità relative alla manifestazione, che prenderà il via ufficialmente il 6 marzo da Almeria (Spagna) con le verifiche dl rito. il 7 poi tappa dl avvicinamento a Nador (Marocco) con trasferimento di 80 km fino al lago Muamed. Otto marzo prima tappa di 414 km fino a Bouarfa, poi altre 5 tappe per un totale di circa 2000 km di deserto marocchino con arrivo a Marrakech.

Sotto i portici di Taggia si potranno ammirare le Panda degli equipaggi liguri degustando un buffet gentilmente offerto dagli sponsor. Saranno 400 in totale le panda partenti per il raid 2020, | protagonisti liguri sono: Marco Lanterl-Pino Fiore N°272, Furio Masl-Roberto Maccon N°273, Valerio Fiore-Gabriele Gagliostro N°274, Sergio Morabito-Tania Galvan N°275 E Dirk Schram-Mike Schram N°276.

La passata edizione ha visto alcuni degli equipaggi locali posizionarsi in ottima classifica con il 7° posto assoluto dl Lanterl-Fiore, Il 23° di Schram-Schram ed il 29° di Morabito-Galvan. Risultati che fanno sperare anche per quest’anno in un buon piazzamento. L’anno scorso conclusero il raid circa 300 panda.