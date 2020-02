Dramma a Bordighera, donna trovata morta in casa

Bordighera.Una donna di 80 anni è stata trovata morta nel proprio appartamento di via Bigarella nella Città delle Palme. A lanciarle l’allarme è stata una conoscente dell’anziana, che non riuscendo a mettersi in contatto con l’ottantenne ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Quando i soccorritori sono entrati nell’abitazione si sono trovati di fronte al corpo della donna. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.