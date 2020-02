Dolceacqua, proiezione di “Dominion” al Visionarium: il ricavato sarà usato per aiutare i canili

Dolceacqua. Sabato 15 febbraio alle 21:30 al Visionarium, in via Doria SNC, verrà proiettato “Dominion”.

«Questo documentario ci mostra cosa accade realmente agli animali e come sono trattati dai lavoratori quando “nessuno vede”. Si tratta di allevamenti standard, non peggiori né migliori di altri, sono gli stabilimenti che esistono in tutto il mondo, perché le tecniche di allevamento e di macellazione sono le stesse dappertutto, così com’è lo stesso il disinteresse per la vita e la sofferenza degli animali, considerati come merce» – fanno sapere gli organizzatori.

L’evento è a offerta libera, il ricavato sarà in parte usato per aiutare i canili.