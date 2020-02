Dolceacqua incredula per l’improvvisa morte di Aldo

Dolceacqua. La comunità del borgo dei Doria è attonita per l’improvvisa morte di Aldo Chiappa, 65 anni, stroncato da un malore mentre si trovava in un bar per un caffè. «E’ un dispiacere enorme – commenta il consigliere comunale Igor Cassini -. Siamo tutti costernati dalla triste notizia».

Chiappa, pensionato da qualche tempo dopo una vita di lavoro, stava scherzando con il titolare di un bar, quando è crollato al suolo. Il tempestivo intervento dell’automedica della Croce Verde Intemelia e di un equipaggio della Croce Azzurra Misericordia non è stato sufficiente per salvargli la vita.

Lascia la moglie, due figli e tre nipoti.