Dolceacqua, borgo videosorvegliato. Telecamere leggono anche targhe auto

Dolceacqua. Con diciassette telecamere già attive h24 il borgo dei Doria è quello più sorvegliato della val Nervia.

Quattro le telecamere in entrata e uscita dal paese in grado di leggere le targhe delle auto in transito, in modo da monitorare eventuali passaggi sospetti.

A fare un report sul sistema di videosorveglianza cittadino è il consigliere di opposizione Igor Cassini: «Ci sono due telecamere nel parcheggio san Filippo, dove in particolare una telecamera servirà per il controllo dell’abbandono di rifiuti non idonei o messi erroneamente nei cassonetti, e l’ abbandono di ingombranti ed inerti che comportano un aumento di costi a tutti i cittadini», dice.

E ancora: «Tre telecamere su via Patrioti Martiri dove ogni giorno la via diventa a senso unico alternato per i vari parcheggi lungo il corso». Le altre telecamere sono: una in piazza Garibaldi, una sulla provinciale, due sul ponte nuovo e in via Tornatore, due sul solettone adibito a parcheggio e due in piazza del Comune.

«Si tratta di un progetto del valore di 105.000 Euro, la cui quota di compartecipazione a carico del Comune è di 10.500 Euro – spiega Cassini – che ha l’obiettivo di tutelare la sicurezza sul territorio Comunale, con l’installazione di Telecamere che ne permetta il monitoraggio attraverso la polizia Municipale e i carabinieri».