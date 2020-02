Documentario dedicato a Bordighera, pronta la sceneggiatura

Bordighera. È pronta la sceneggiatura del documentario dedicato a Bordighera. L’annuncio è arrivato sulla pagina BordiEventi, dedicata alla città delle palme. «Posso dire una cosa sola? È strepitosa!», dicono gli organizzatori tra cui Axel Vignotto. E ancora: «Siete curiosi? A breve vi daremo aggiornamenti! Sappiate solo che ci saranno dei personaggi molto… interessanti».

Regista del documentario sarà Emanuele Lopez: «Sta mettendo tutta la sua magistrale abilità in campo per realizzare questo sogno. Ha intessuto, insieme ad Andrea Tiradritti, questa bellissima storia», scrive Vignotto, che ringrazia il regista e non solo: «Grazie anche a Francesco Franz Verrando, Gisella Merello, Mauro Bozzarelli e ai tantissimi di voi che ci stanno aiutando, anche solo con un incoraggiamento, ad ultimare il progetto».