Djokovic al vertice delle classifiche Atp, il serbo conquistò al Solaro di Sanremo il titolo di campione europeo “under 14”

Imperia. Al termine dei Campionati australiani 2020 di tennis è tornato al vertice delle classifiche ATP il serbo Novak Djokovic ( classe 1987), seguito da Nadal, Federer, Thiem. Nei primi 100 figurano gli “azzurri” Matteo Berrettini n° 8, Fabio Fognini (11), Lorenzo Sonego (52), Marco Cecchinato (72), Jannick Sinner (78), Stefano Travaglia (82), Andrea Seppi (85) e Salvatore Caruso (98).

Vale la pena ricordare che nel “curriculum” vincente del n° 1 Djokovic ci sono le “tappe” giovanili in Riviera, infatti, nel 2001 il serbo conquistò al Solaro di Sanremo il titolo di Campione Europeo “under 14” e nel 2005 al TC Sanremo vinse la 15° edizione dell’indimenticabile “Memorial Piertomaso Tessitore”, nell’occasione il giovane Francesco Aldi fu superato in finale con il punteggio 6-3 7-6 come annotato nei dossier stampa di Eduardo Raneri.

C’è da augurarsi che il tennis di base ( giocato) venga ampliato con iniziative dei Circoli e della Federtennis assieme a maestri, allenatori e dirigenti a partire dal rilancio dei Giochi della Gioventù, con arbitraggio sul seggiolone, sviluppo degli incontri interClub e dei tornei di doppio giallo con turisti italiani e stranieri, oltre che con i tornei FIT Rodeo da svolgere nei week-end con la formula ai 4 game ed eventuale 3° set al tie-break. «Auguri e ad maiora !!!» – afferma E. Raneri.