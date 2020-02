Sanremo. «Sinceramente ci sto campendo veramente poco. E’ una sensazione stranissima. Il Festival è fatto anche di attese lunghissimi e ti carichi di una emotività che non riesci a gestire». Sono le parole di Antonio Diodato, vincitore della settantesima edizione del Festival di Sanremo.

«Sono sconvolto – ha aggiunto Diodato – Fin dal primo giorno mi sono sentito accolto con un calore che non mi aspettavo. Ricevere questi premi è inaspettato e mi riempie di gioia».

di 18 Galleria fotografica Diodato vince il 70° Festival di Sanremo









E ancora: «Dedico questo premio alla mia famiglia che ha fatto tanto rumore nella mia vita. E lo dedico a tutta l’altra famiglia che pian piano si è creata intorno a me, a chi ha scritto con me questo brano, Edwyn Roberts, e lo dedico alla mia città che ne ha tanto bisogno (Taranto, ndr) e a tutti quelli che lottano ogni giorno per una situazione insostenibile».

Nello scrivere “Fai rumore” «ho raccontato me stesso, le sensazioni che ho provato, sono andato a pescarle nella mia intimità – spiega il cantautore -. Se riesci ad essere sincero con te stesso probabilmente quell’intimità arriva anche a chi ti ascolta».