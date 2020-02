Sanremo. E’ Diodato con “Fai rumore” il vincitore del settantesimo Festival di Sanremo. Antonio Diodato, 38 anni di Aosta ma di origine pugliese e romano d’adozione, ha conquistato tutte le giurie del #Festival2020 entrando nella storia. E’ sua la vittoria nel festival dei record edizione numero 70. Secondo classificato Francesco Gabbani. Terzo posto: Pinguini Tattici Nucleari.

A portare Diodato sul gradino più alto del podio sala stampa e giuria demoscopica, è difatti risultato il meno votato dal pubblico a casa tra i tre finalisti. Queste le percentuali: 38,9% per Francesco Gabbani, 37,2% per i Pinguini Tattici Nucleari e 23,9% per Diodato.

Il brano fa parte del disco “Che vita meravigliosa”, in uscita il 14 febbraio 2020.

Il testo di “Fai rumore”:

Sai che cosa penso,

Che non dovrei pensare,

Che se poi penso sono un animale

E se ti penso tu sei un’anima,

Ma forse è questo temporale

Che mi porta da te,

E lo so non dovrei farmi trovare

Senza un ombrello anche se

Ho capito che

Per quanto io fugga

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale

Tra me e te.

E me ne vado in giro senza parlare,

Senza un posto a cui arrivare,

Consumo le mie scarpe

E forse le mie scarpe

Sanno bene dove andare,

Che mi ritrovo negli stessi posti,

Proprio quei posti che dovevo evitare,

E faccio finta di non ricordare,

E faccio finta di dimenticare,

Ma capisco che,

Per quanto io fugga,

Torno sempre a te

Che fai rumore qui,

E non lo so se mi fa bene,

Se il tuo rumore mi conviene,

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale tra me e te.

Ma fai rumore sì,

Che non lo posso sopportare

Questo silenzio innaturale,

E non ne voglio fare a meno oramai

Di quel bellissimo rumore che fai.