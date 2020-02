Diodato parla della sua esperienza al Festival di Sanremo, «Abbiamo fatto un bellissimo rumore»

Scrive sulla sua pagina Facebook il cantante Diodato, vincitore del 70° Festival di Sanremo: «Non so se un’esperienza come questa possa essere raccontata con delle immagini ma sicuramente aiuta a riportarci lì, in quell’incredibile viaggio sanremese, ancora per un attimo, poco prima di ripartire e fare migliaia di chilometri per venirvi ad incontrare.

Grazie a Giacomo Citro per aver colto l’attimo con attenzione e discrezione. Abbiamo fatto un bellissimo rumore, anche quando eravamo sospesi in attesa che tutto accadesse.

Eravamo negli abbracci, nei sorrisi, negli sguardi tesi ed emozionati, eravamo tutti insieme in quella lunga pausa di Amadeus:

“Vince la settantesima edizione del festival di Sanremo… “»

Ecco il filmato girato nella Città dei Fiori