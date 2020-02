Diodato a #Sanremo2020 con “Fai rumore”: «Le persone mi dicono “hai scritto la mia canzone”»

Sanremo. «Ho sentito tanto amore in questi giorni, è la mia terza partecipazione, ma è la prima volta che sento così tanto amore intono a me».

Diodato è in gara al 70° Festival di Sanremo con “Fai rumore”: «Molte persone mi stanno dicendo “hai scritto la mia canzone” ed è la stessa cosa che io dicevo degli autori che amavo quando ero ragazzo».

«Non sono mai venuto al Festival per fare una gara, porto me stesso. Le altre volte l’ho fatto forse in punta di piedi e probabilmente ho trasmesso freddezza. Ora mi sento più compreso, anche da me stesso», racconta Diodato.

Ieri sera ha interpretato “24 mila baci” di Adriano Celentano e proprio dalla moglie del “molleggiato” Claudia Mori ha ricevuto un messaggio in cui afferma che lei e il marito si sono molto divertiti con questa nuova versione: «Sono onorato, volevo stravolgere il pezzo rispettando quello originale».