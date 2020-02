Sanremo. Giovedì 6 febbraio dinner, music, show e party night dalle 20 alle 23.15 al Victory Morgana Bay. Vi sarà inoltre un private colorsound special event. Ingresso al pubblico dalle 1.30.

La cena sarà puro intrattenimento con spettacoli acrobatici, ensamble di esibizioni uniche nel loro genere, e ancora tante performance straordinarie per allietare e sorprendere gli ospiti del ristorante. Dalle 1.30 insieme ad artisti, opinion leaders, celebrities e vips si potrà godere e ballare delle super hits del momento.

Dalle 00.00 Private Special Event in anteprima la performance di un gruppo divenuto fenomeno internazionale grazie a hit latine e mondiali! Dalle 1.30: ingressi al pubblico e tavoli discoteca limitati e in lista. Info & Booking al +39 335 5229385 / +39 335 5231471.

Venerdì 7 febbraio Grangala & Show alle 20 e special international guest dj Benny Benassi & party Greygoose

alle 00.30. Sabato 8 febbraio dinner show a la carte dalle 20 con closing party “The secret” alle 00.30.

Informazioni e news sul profilo Instagram ufficiale victorymorganabay e sulla pagina Facebook ufficiale Victory

Morgana Bay.

