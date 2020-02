Digitalizzazione dell’entroterra, prorogato fino al 16 marzo il bando da 3 milioni di euro

Genova. È stata deliberata in giunta regionale la proroga fino al 16 marzo del bando da 3 milioni dedicato alla digitalizzazione delle microimprese situate nei comuni delle aree interne liguri, rientrante nell’azione 3.1.1 del Por Fesr Liguria 2014-2020.

«Non vogliamo far perdere questa opportunità a nessuna impresa del territorio e, per favorire un maggior numero di realtà imprenditoriali nel presentare la domanda di agevolazione, abbiamo deciso di accogliere la richiesta delle associazioni di categoria di allungare di quasi un mese la scadenza», spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

«Durante il tour nell’entroterra – continua Benveduti – abbiamo riscontrato un grande interesse da parte delle imprese, in quanto la misura, concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 60% della spesa ammissibile fino a 5 mila euro, coglie la necessità di sviluppare strumenti che consentano il miglioramento dell’efficienza dell’impresa e l’apertura delle attività a nuovi mercati».

Si ricorda che sono ammissibili le spese a iniziative avviate a partire dal 2 settembre 2019, purché non conclusi alla data di presentazione della domanda. L’investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore ai 2.500 euro. La procedura informatica è disponibile sul sito di Filse e le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30. Per maggiori informazioni: www.impresainliguria.it.