Diano Marina. Otto carri, Tropical Dream, Canta e Sciuscia di Sanremo, sbandieratori della città di Alba, ballerine brasiliane, i “Rebattabuse” di San Bartolomeo al Mare e per i più piccini Fortunello e Marbella.

Torna in grande stile, attesi 250 figuranti, domenica 23 febbraio, il “Carnevale Dianese“: l’appuntamento organizzato dal Comune e dalla Famia dianese del presidente Roberto Sessa. Mancava dal 2015 e le ultime edizioni erano un po’ sottotono rispetto alla tradizione.

Speaker ufficiale sarà lo showman Gianni Rossi. Sarà proiettato anche un video con immagini delle storiche sfilate.

«Qualche disponibilità economica in più messa a disposizione da parte dell’amministrazione in più ma anche il grande impegno della rinnovata Famia hanno permesso di riportare la manifestazione ai fasti degli anni migliori», commenta il sindaco Giacomo Chiappori.

Al tavolo della conferenza stampa presenti oltre al primo cittadino e al presidente Sessa, il vicepresidente Aldo Gramondo e le componenti del direttivo Emanuela Cerrato e Monica Ramella.

Dalle 10 prenderà il via il Carnevale dei bambini. Il percorso del corteo pomeridiano si snoderà principalmente nell’isola pedonale. Partenza dei carri in piazza del Comune, corso Roma, via Milano, via Nizza, via Genova e arrivo in via Genala.

Piazza Maglione sarà riservata ai mezzi dell’organizzazione e sarà accessibile solo coi pass rilasciati dal Comune.

«Stiamo programmando -dice la comandate della Polizia locale Daniela Bozano – il Piano della sicurezza. I blocchi ci sono già, l’area è delimitata, ci sono le vie di fuga. Per una maggiore sicurezza sarà chiuso al transito il tratto di corso Roma da via Matteotti a via Milano dal primo pomeriggio».

L‘Ordinanza municipale prevede il divieto di detenere o portare randelli, mazze, coltelli e bombolette spray.

Ordinanza n. 25 del 31 gennaio 2020 (1)

L’ORDINE DI SFILATA

1. I PERDIGIURNI “ Zafari”

Fortunello e Marbella

2. SAN PEOTTI “ Pop 2000”

Gruppo Tropical Dream

3. I MARMESSI “ Un mare di Plastica”

Banda Canta e Sciuscia – Sanremo

4. AMIXI DE SAMBATUME’ – “ Joker “

Sbandieratori della città di Alba

5. SPANTEGAI – “ Moulin Rouge “

Gruppo Rebattabuse di San Bartolomeo al Mare

6. GOLIARDI DIANESI – “ Castelli e Principesse “