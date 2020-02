Diano Marina. E’ morto un 50enne di San Bartolomeo al Mare. E’ rimasto coinvolto nel violento scontro tra un’auto e una moto sull’Aurelia verificatosi questa mattina a Diano Marina, all’incrocio tra via Ardoino e via Aurelia.

L’uomo, un barista di San Bartolomeo al Mare da poco residente a Diano Marina, era a bordo di una moto Triumph e, da una prima ricostruzione del sinistro, sembra stesse viaggiando da Diano Marina verso San Bartolomeo, quando all’intersezione tra via Ardoino e via Aurelia si è scontrato con un’auto bianca, una Fiat Multipla, guidata da un 70enne, che dallo stop si stava immettendo sulla via. L’impatto è stato inevitabile e violentissimo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Imperia, la polizia municipale di Diano Marina, il 118 e un’ambulanza della Croce D’Oro Cervo. Era stato allertato anche l’elisoccorso Drago per soccorrere l’uomo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il 70enne, molto scosso, è stato invece trasportato all’ospedale di Imperia per gli accertamenti tossicologici.

Al momento la strada è chiusa per provvedere alla rimozione dei veicoli coinvolti e del corpo della vittima. E’ atteso infatti sul posto l’arrivo del Pm Antonella Politi.