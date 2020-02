Diano Marina. E’ Andrea Adotti la vittima del violento scontro tra un’auto e una moto sull’Aurelia verificatosi questa mattina a Diano Marina, all’incrocio tra via Ardoino e via Aurelia.

Il 50enne, da poco residente a Diano Marina, aveva un bar a Bordighera Alta, il Sidecar, quando chiuse nel 2015, successivamente ne aprì uno a San Bartolomeo al Mare.

L’uomo era a bordo di una moto Triumph e, da una prima ricostruzione del sinistro, sembra stesse viaggiando da Diano Marina verso San Bartolomeo, quando all’intersezione tra via Ardoino e via Aurelia si è scontrato con un’auto bianca, una Fiat Multipla, guidata da un 70enne, A.G di Diano Marina, che dallo stop si stava immettendo sulla via. Nonostante il motociclista abbia frenato una decina di metri prima, l’impatto è stato inevitabile e molto violento, visto che e la moto ha proseguito da sola mentre è il corpo del 50enne è stato sbalzato contro un’Audi parcheggiata lungo la via davanti ad un meccanico. L’Audi è stata sequestrata.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri di Diano Marina, i vigili del fuoco di Imperia, la polizia municipale di Diano Marina, il 118 e un’ambulanza della Croce D’Oro Cervo. Era stato allertato anche l’elisoccorso Drago per soccorrere l’uomo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il 70enne, molto scosso, è stato invece trasportato all’ospedale di Imperia per gli accertamenti tossicologici. Ora è indagato per omicidio stradale. I vigili urbani hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere dei negozi che si affacciano sull’Aurelia per accertare la dinamica dell’incidente.

La strada, rimasta chiusa durante le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti e del corpo della vittima, è stata riaperta alla viabilità. Sul posto è giunta anche la sorella del 50enne, che ha causa dello shock ha avuto un malore ed è stata così soccorsa dal 118 e dalla Croce Rossa.