Diano Marina. Non voleva essere ricoverato in ospedale, per questo è fuggito e ha ferito due dei cinque agenti di polizia locale intervenuti per tentare di riportarlo alla ragione. Un uomo di origini russe è stato protagonista nella tarda mattinata di una sorta di “inseguimento”.

L’uomo, con problemi psichici, è scappato dall’ambulatorio psichiatrico, saltando il muro e dandosi alla fuga alla notizia di un imminente ricovero. A quel punto è intervenuta la polizia municipale che lo ha rintracciato in un negozio del centro cittadino, dove stava dando in escandescenze. Anche in questo caso, tentare di stabilire un dialogo con lo straniero è stato impossibile. L’uomo è di nuovo fuggito, questa volta verso il Capo Berta, dove i vigili lo hanno fermato, chiedendo l’intervento anche del personale sanitario del 118. Cercando di immobilizzarlo, due agenti sono rimasti feriti.

Solo una volta sedato, il paziente è stato portato in ospedale.