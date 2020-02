Diano Marina. Il comandante della Polizia municipale Daniela Bozzano va in pensione: dal 1° marzo il suo posto sarà assunto da Franco Mistretta. La Bozzano ha diretto i vigili urbani della città degli aranci per 33 anni e 8 mesi, per un totale di 12.312 giorni.

Daniela Bozano stamattina alla presenza del sindaco Giacomo Chiappori, del vice Cristiano Za Garibaldi e dell’assessore alla Polizia municipale Luigi Basso ha salutato amministratori e collaboratori.

E’ stato proiettato anche un video di 18 minuti realizzato da Francesca Novaro che ripercorre la carriera della prima comandante donna della Polizia locale in Liguria, e all’epoca, nel 1986, terza in Italia.

Il sindaco Giacomo Chiappori ha detto: «Saluto con stima e affetto la comandante Bozzano che mi accompagnato per 9 anni. All’inizio del mio primo mandato c’erano determinate situazioni nel Corpo che come avevo promesso abbiamo risolto grazie alla collaborazione di tutti». Daniela Bozzano ha ricordato commossa alcune operazioni svolte, in particolare, l’affidamento ai Servizi sociali di un minore che poi è stato adottato e quella del sequestro di 80 tonnellate di pesce che se mese sul mercato avrebbero danneggiato la salute pubblica.

Il ruolo di comandate sarà assunto dal 1° marzo dal ufficiale Franco Mistretta già vicecomandatne.