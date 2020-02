Detenuta ottiene libertà anticipata per cambiare sesso. Pagani (Uil): «Finito il calvario per la Polpenitenziaria»

Genova. «Abbiamo appreso questa mattina, che la detenuta O.A.B. , che fu assegnata dal carcere di Torino a quello di Genova Pontedecimo (per ordine e sicurezza), con fine pena 2022 per reati di furto, evasione e resistenza, ha richiesto e ottenuto ieri la libertà anticipata». Lo annuncia il segretario regionale Uil Fabio Pagani, che commenta: «E’ finito il calvario per la Polizia Penitenziaria. La detenuta è stata tradotta a spese dell’amministrazione penitenziaria circa 12 volte presso azienda ospedaliera di Torino per colloqui psicologo-clinici prima della successiva visita endocrinologica che, forse da libera, gli permetterà di cambiare sesso».

Una prova difficile, come spiega il sindacalista, soprattutto per «gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria impegnati da Genova a Torino in carenza di organico, senza ore di straordinario pagate, senza anticipo delle missioni, per la volontà di una detenuta di cambiare sesso , a spese dello Stato e con un’amministrazione penitenziaria che poteva assegnarla in un istituto nei pressi dell’Ospedale di Torino, risparmiando straordinario, mezzi e missioni».

«Questi palesi errori dell’amministrazione penitenziaria – conclude Pagani – Incidono fortemente sui carichi di lavoro della Polizia Penitenziaria. Non ci sono i soldi per pagare le missioni e gli straordinari agli agenti, non ci sono soldi per garantire il trasporto dei detenuti. Così a breve rischiano di saltare centinaia di processi. Qualcuno vorrà spiegarci come si fa?».