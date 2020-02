Da Villa Faraldi prende il via tribal trekking alla scoperta dei crinali pizzo Aguzzo e monte Ceresa

Imperia. Tribal trekking alla scoperta dei crinali pizzo Aguzzo e monte Ceresa.

I caratteristici e minuscoli borghi di Deglio e Villa Faraldi insieme al Pizzo Aguzzo e Monte Ceresa saranno i protagonisti di questa panoramicissima e vicinissima escursione, il cui sviluppo si tiene sul crinale che anticamente segnava il percorso di collegamento tra il mare ed il Piemonte attraverso il pizzo d’Evigno.

Qui i versanti sono costituiti in gran parte da pascoli, in cui affiorano frequentemente rocce calcareo-marnose e cosparsi di caselle, caratteristiche costruzioni in pietra a secco tipiche del ponente ligure, che ricordano da vicino i nuraghe sardi. Tuttavia, non si tratta di tracce di una civiltà remota, bensì di antichi ripari stagionali per i pastori, che durante la bella stagione portavano il bestiame a pascolare sui crinali di questi monti.

La dorsale di monti che da Capo Mimosa arriva al Passo del Ginestro costituisce il confine naturale tra due province, Imperia e Savona, tra le ampie vallate ingaune e le assolate coste dell’imperiese. Proprio per questo motivo l’intero spartiacque costituisce un formidabile balcone naturale con spettacolari viste sulla Riviera, le Alpi Liguri e nelle giornate più limpide la Corsica.

Scheda tecnica

Motivi d’interesse: paesaggistico, storico, naturalistico

Grado di difficoltà: E – Escursionistica medio/facile

Località di partenza ed arrivo: Villa Faraldi IM

Dislivello – 600 mt circa

Tempo di percorrenza – 5 ore circa + soste

Dati logistici

(Spostamento con mezzi propri)

Ore 8.30 – Imperia Oneglia – ritrovo presso il parcheggio Agnesi, lato mare, per compattamento macchine.

Ore 9.15 – orario indicativo di inizio escursione

Ore 17.00 – orario massimo di fine escursione

Info e prenotazioni

Barbara Campanini – GAE +39/346 7944194.