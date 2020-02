Aurigo. Una foto in bianco e nero, l’immagine di un gruppo di bambini “di una volta”. Bambini, oggi adulti, tutti in vita, che sono tornati ad Aurigo per rifare la stessa foto. E’ l’evento storico che ha avuto luogo nel piccolo comune di Aurigo grazie a Domenico Rainisio.

Appassionato di foto antiche, Rainisio ha recuperato quelle di molte famiglie del paese e una, molto particolare, di un gruppo di bambini. Facendo una ricerca, ha scoperto che quei bambini sono ancora tutti presenti, ormai genitori ed anche nonni. Da questo è nata l’idea di rifare la foto esattamente come allora, nello stesso luogo e nella stessa posizione.

Dopo lo scatto, la festa è continuata con il Carnevale in piazza: animazione, pentolaccia, giochi bugie e frittelle per tutti per allietare il pomeriggio.