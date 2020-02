Sanremo. Capi sportivi, alla moda e di qualità. Da Tinta Tienda è arrivata la nuova collezione uomo e bambino CR7 di Cristiano Ronaldo, tra i calciatori più forti e seguiti del mondo, attualmente in forza alla Juventus.

Jeans, camicie e molto altro vi aspettano negli store del Gruppo, per vestire come il proprio campione preferito, diventato negli anni anche un modello e una vera e propria icona di stile.

La sua campagna, Georgina Rodriguez, proprio in questi giorni sarà nella Città dei Fiori in quanto co-conduttrice di una delle serate del 70° Festival di Sanremo, al fianco del presentatore Amadeus. Possibile che tra le vie sanremesi si palesi anche Ronaldo in persona?

I capi della sua linea sono disponibili in tutte le boutique di Tinta Tienda presenti sul territorio della Riviera dei Fiori: a Imperia in via San Giovanni 1, a Sanremo in via Faraldi 21, a Bordighera in corso Italia 20 e Ventimiglia in via Roma 21.