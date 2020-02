Criterium Interappenninico Children a Ovindoli, buoni risultati per Snow Team Sanremo e Imperia Sci 2004

Imperia. Fisi Liguria conferma la crescita delle proprie giovani promesse in occasione del Criterium Interappenninico Children a Ovindoli (AQ). Partiamo dalla specialità del Gigante. Nella categoria Ragazze 15° posto per Laila Petrini (Grizzly Snow Team) e 28° posto per Veronica Marenco (Valbormida).

Tra i Ragazzi 15° Alessio Fracchia (Valbormida), 16° Umberto Librici (Ski Club Savona) e 23° Federico Fossati (Ski Club Savona). La migliore, tra le Allieve, è Marina Filippi (Snow Team Sanremo), diciassettesima. Silvia Laurano (Imperia Sci 2004) termina la sua gara al 22° posto. Tra gli Allievi si registra il 6° posto di Matteo Russi (Imperia Sci 2004) il 18° posto per Leonardo Tatini (Pratonevoso Gam Genova) e il 20° per Umberto Conti (Imperia Sci 2004).

Sfortunati ma apprezzabili prove fino all’uscita, per Silvia Madonna, Romildo Taffetani e Federico Olivero. Nella seconda giornata, nella prova dello Slalom Speciale, gli atleti Fisi Liguria si piazzano così. Nella categoria Ragazzi Femminile 20° posto per Veronica Marenco e al 26° posto Laila Petrini. Tra i Ragazzi 14° Federico Fossati e 20° Alessio Fracchia. Capitolo Allieve: 13° posto per Marina Filippi, un gradino sopra Silvia Laurano.

Tra gli Allievi Maschile si registra il 9° posto di Matteo Russi, 32° Federici Olivero e 33° Umberto Conti. Sfortunati ma apprezzabili prove fino all’uscita, per Umberto Librici, Silvia Madonna, Romildo Taffetani e Leonardo Tatini. Alla prova del Parallelo, partecipano quattro liguri, grazie ai piazzamenti ottenuti nella prima manche dello speciale: Fracchia, Laurano, Filippi e Russi.

Nel SuperGigante, nella categoria Ragazze, terminano rispettivamente al sedicesimo e al trentaseiesimo posto Laila Petrini e Veronica Marenco. Tra i Ragazzi, invece, Fossati e Fracchia chiudono venticinquesimo e trentatreesimo. Bene Silvia Laurano, sedicesima tra le Allieve , categoria in cui spicca anche il ventiquattresimo posto di Marina Filippi. Miglior performance tra gli Allievi è il ventiseiesimo posto di Romildo Taffetani.

