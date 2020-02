Costruzioni in zone sismiche, Comune di Bordighera: «Presentare denunce per interventi attraverso lo sportello digitale»

Bordighera. A seguito delle recenti modifiche della normativa regionale, in particolare l’art. 7 della L.R. n. 29/2019, la Regione Liguria ha delegato al Comune di Bordighera le funzioni amministrative in materia di costruzioni in zone sismiche.

Si informano, di conseguenza, tutti i cittadini ed in particolare i tecnici professionisti che, a partire dalla data del 29 febbraio, tutte le denunce integrate per interventi in zone sismiche saranno di competenza dello Sportello Unico Edilizia del Comune di Bordighera e dovranno essere presentate attraverso lo sportello digitale, come peraltro già avviene.

L’avviso è consultabile, nella sua forma completa, sul sito www.bordighera.it, all’indirizzo https://www.bordighera.it/rete_civica/uffici_servizi_modulistica/settore_tecnico/sportello_unico_dell__edilizia