Coronavirus, visite vietate nelle strutture sociosanitarie della Liguria

Imperia. In ottemperanza di una disposizione di Alisa fiimata dal commissario straordinario Walter Locatelli le visite di conforto ai pazienti ricoverati presso strutture socio-sanitarie di tutto il territorio ligure sono vietate fino a data da destinarsi. Ammesso solo un parente per volta nel caso in cui l’ospite abbia esigenza di una assistenza diretta come un aiuto per consumare il pasto.

Il provvedimento riguarda Rsa, comunità, dormitori per senza dimora.

Presso l’Isah di Imperia la direzione ha previsto una struttura di accoglienza gestita dai medici che controlla eventuali sintomi presentati dai parenti in visita all’ingresso.