Coronavirus, un uomo di Sanremo in “isolamento volontario”. E’ sbarcato da nave da crociera

Genova. C’è anche un uomo residente a Sanremo tra gli italiani sbarcati dalla nave da crociera Westerdam in Cambogia. Lo rende noto l’Agenzia ligure per la sanità (Alisa). Il sanremese si è sottoposto a «isolamento fiduciario volontario al domicilio – si legge nella nota diramata dall’agenzia – e sarà sottoposto alle misure di sorveglianza sanitaria previste dal protocollo implementato da RegioneLiguria».

Ci sono altri quattro italiani, sbarcati senza fare il test, nonostante a bordo una donna di 83 anni risultasse contagiata. Sono in stato di isolamento e comunque non risultano al momento colpiti dal virus.

A margine dell’incontro della task force ligure, riunita ieri, lunedì 17 febbraio, è stata ribadita l’applicazione di una misura di sorveglianza potenziata nei confronti di tutti i cittadini, di qualsiasi nazionalità, che rientrano dalle zone a elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 (precedentemente denominato 2019-nCoV).

In riferimento alla notizia apparsa su molti quotidiani nazionali circa la presenza di un sanremese tra gli italiani sulla nave sbarcata in Cambogia, dove era stato segnalato un caso di coronavirus, interviene il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri per rassicurare la cittadinanza:

“L’uomo, che si trova al momento in isolamento volontario presso la sua abitazione ed è sottoposto a misure di sorveglianza sanitaria come da protocollo sanitario regionale, non presenta alcun sintomo legato al Coronavirus. Voglio quindi rassicurare la cittadanza che la situazione è costantemente monitorata da tutte le autorità competenti e sono in continuo contatto con l’assessore regionale alla sanità Sonia Viale”.