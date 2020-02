Coronavirus, Uil Liguria: «Incontro deludente con Viale che evita discussione sul protocollo sanitario per i lavoratori»

Genova. «Incontro deludente con l’assessore alla sanità Sonia Viale sulla necessità di un protocollo sanitario che gestisca nei luoghi di lavoro l’emergenza Coronavirus» – fanno sapere Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria, e Alfonso Pittaluga, segretario regionale Uil Liguria.

«In queste ore la situazione sta sottoponendo a grandi sforzi le lavoratrici e i lavoratori della sanità pubblica e privata, nonché gli operatori sociali. Certamente la carenza di organico nelle nostre strutture sanitarie certifica quanto sia necessario uno sforzo a livello regionale per migliorare quanto di pubblico si debba esprimere per il territorio. Inoltre, occorre potenziare i dispositivi di protezione individuale per i medici di base e gli operatori sanitari, soprattutto nei pronto soccorso» – affermano Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria, e Alfonso Pittaluga, segretario regionale Uil Liguria.