Coronavirus, Toti: «Cordoglio per le vittime, riconoscenza per il personale sanitario impegnato a contenere emergenza»

Genova. «Oggi purtroppo l’Italia piange le prime due vittime di questo virus per le quali esprimo profondo cordoglio. Voglio ribadire tutta la stima, l’affetto e la riconoscenza per il personale sanitario ligure e italiano che è impegnato a contenere l’emergenza».

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine dell’avvio dei lavori degli ‘Stati generali della Liguria’ in corso oggi ai Magazzini del Cotone di Genova.

«Certamente occorre molta attenzione – ha sottolineato il governatore della Liguria -. La Conferenza delle Regioni ha accolto i suggerimenti e le indicazioni della Liguria e ha proceduto ad inasprire, nell’ultima riunione col governo, il protocollo che prevede l’isolamento volontario anche per gli adulti di rientro dalla Cina. Credo che nelle prossime ore saranno soprattutto i tecnici a dover dettare le linee di azione per il contenimento del virus.

I nostri sanitari sono prontissimi ad affrontare la situazione e in Liguria è certamente così: con Alisa e con il nostro Irccs Ospedale Policlinico San Martino siamo pronti a mettere in campo le procedure e intervenire per contenere il virus, che va affrontato con tutta la prudenza e l’attenzione ma senza allarmismi.

Sono in contatto costante con la nostra task force per monitorare la situazione. Non so se il governo abbia sottovalutato la situazione: sono molte le cose da tenere insieme, per non inchiodare paese, non farsi prendere da paura ma al contempo proteggere i cittadini. Penso che politica debba rispettosamente fare un passo indietro rispetto alla scienza per adottare tutti i provvedimenti che i nostri professionisti indicheranno come quelli più opportuni da adottare», ha concluso Toti.

«Assieme ad Alisa e ad Anci si sta predisponendo una lettera ai sindaci liguri, per fornire loro tutte le informazioni necessarie ad affrontare eventuali criticità in modo tempestivo e con la massima prudenza». Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, che, nell’ambito del coordinamento con la task force costituita in Alisa, è in stretto contatto con le amministrazioni locali e i medici di medicina generale, attraverso le loro rappresentanze.

«Siamo in contatto con Anci – spiega l’assessore Viale – per fornire a tutti i nostri sindaci le indicazioni su come affrontare eventuali criticità legate all’emergenza coronavirus. Anche con i medici di medicina generale si sono attivate delle modalità operative, d’accordo con le loro rappresentanze. Nel frattempo consigliamo a tutti i cittadini di attenersi alle raccomandazioni del ministero che si trovano anche sul sito e sui canali social di Regione Liguria.

Finalmente anche a livello nazionale la misura della quarantena volontaria è stata estesa anche agli adulti che rientrino dalla Cina, così come richiesto dalla Liguria in sede di Conferenza delle Regioni. E questa è la raccomandazione che rivolgiamo a chiunque rientri da quel paese. Serve la massima prudenza per evitare il rischio di contagi. In ogni caso – conclude Viale – per qualsiasi situazione di dubbio o potenziale pericolo, l’invito è di non recarsi in Pronto soccorso, ma telefonare al numero unico europeo 112 per la presa in carico di ogni singolo caso».