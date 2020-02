Coronavirus, sospesa l’attività rugbystica ligure

Genova. In considerazione della delicata situazione sanitaria e delle indicazioni pervenute da parte della Autorità competenti, il Comitato Regionale Ligure in accordo con la FIR, dispone la sospensione di tutta l’attività rugbystica nel nostro territorio fino a domenica 1 marzo compresa.

Pertanto sono sospese fino a domenica 1 marzo compresa:

– tutte le gare dei Campionati di Serie C2, Under 18 e Under 16 dei campionati gestiti dal CR Ligure

– tutte la gare e i raggruppamenti delle categorie Under 14/12/10/8/6 gestiti dal CR Ligure

– tutte le attività di allenamento e di rappresentativa del CR Ligure (compresi il Festival Under 14 del 27/2 e il Torneo Under 16 di Bologna del 1/3)

– tutte le attività amatoriali e amichevoli

– tutta l’attività didattica.