Coronavirus, Semplicemente Bordighera: «Sospesa ogni iniziativa o polemica su temi politico amministrativi della città»

Bordighera. «Abbiamo letto con attenzione le disposizioni del Consiglio dei Ministri e della Giunta Regionale Ligure relative al grave problema delle misure di prevenzione rispetto alla possibile diffusione del coronavirus. Come gruppo di Semplicemente Bordighera di fronte ad un interesse generale così preminente abbiamo deciso di sospendere per il tempo che sarà necessario ogni iniziativa o polemica su temi politico amministrativi riguardanti la nostra città» – dichiara Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera.

«Ognuno per le proprie capacità e competenze ci mettiamo a disposizione delle autorità regionali e locali amministrative o sanitarie per ogni necessaria collaborazione nella speranza che il nostro Paese possa superare in tempi rapidi questa emergenza» – afferma Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera.