Sanremo. «A seguito di una attenta valutazione abbiamo deciso di rinviare i carri fioriti». Lo ha detto il sindaco Alberto Biancheri nel corso di una conferenza stampa indetta a palazzo Bellevue. «Da parte mia c’è tutta la volontà di dare la massima serenità alla popolazione – ha detto Biancheri, ricordando che in Liguria non ci sono casi conclamati di coronavirus – Però c’è un aspetto da valutare che è quello della psicosi che si sta creando e di fronte a investimenti di 410mila euro (che incidono per il 40 per cento sul bilancio delle manifestazioni), riteniamo che non ci siano le condizioni per poter investire una somma così rilevante in un solo giorno».

L’evento si sarebbe dovuto svolgere il prossimo 15 marzo. Al momento è soltanto rinviato, ma non è escluso che possa essere totalmente annullato.