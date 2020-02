Coronavirus, rinviata Sanremese – Casale

Sanremo. In esecuzione dell’ordinanza urgente n.1 del Ministero della Salute, adottata in accordo con i presidenti delle Regioni coinvolte, per contrastare la diffusione del Coronavirus Covid19, la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio di tutte le gare di serie D, in programma il 1° marzo per i gironi A-B-C-D e, nell’infrasettimanale del 4 marzo, per il gironi B-C.

Sanremese – Casale, inizialmente programmata per domenica prossima 1° marzo, è stata dunque rinviata a data da destinarsi.