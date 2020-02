Coronavirus, rientrato a Sanremo il velista rimasto in quarantena in Cina. Non ha sintomi

Sanremo. È già stato visitato questa mattina dai medici della Asl1 senza che sia stato riscontrato alcun sintomo Andrea Mannini, il velista sanremese rientrato nella notte dalla Cina, dove è già stato sottoposto al periodo di quarantena sull’isola tropicale di Hainan. Socio della Zaoil Sails di Sanremo, Mannini si trovava sull’isola come commissario tecnico delle squadre olimpiche della vela cinese.

Anche gli accertamenti effettuati questa mattina dagli specialisti dell’ospedale di Sanremo hanno dato esito negativo. L’uomo, 43 anni, in via del tutto precauzionale verrà comunque monitorato dalla struttura di Igiene pubblica per i prossimi 14 giorni.