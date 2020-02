Genova. «Savona ha raggiunto quasi una cinquantina di casi di contagio a causa del cluster di Alassio che sta per essere smantellato, uno è a La Spezia, al quale si aggiunge il primo caso conclamato in provincia di Imperia. Si tratta di un soggetto noto he proviene da area di contagio della Lombardia che si è messo a disposizione volontariamente per essere messo sotto sorveglianza». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti nel corso del consueto punto stampa.

«Si tratta di una persona di San Lorenzo al Mare che non appena ha avuto qualche sintomo è stata trasportata al reparto malattie infettive Sanremo dove adesso è ricoverato. Il sindaco è informato della situazione» ha spiegato l’assessore alla sanità Sonia Viale.

In tutto i casi sono conclamati in Liguria sono 46.

«Solo nella provincia di Savona dovrebbero venire ancora applicate tutte le limitazioni che ora valgono per tutta la Liguria per il resto ci rifaremo alle indicazione degli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità», ha aggiunto il governatore.

Quindi per quanto riguarda scuole, università, aggregazioni sociali, aree di possibile contagio, le altre province, compresa quella di Imperia, dovrebbero tornare aree assimilate al resto del Paese.

«Tutti i provvedimenti da domani saranno unificati per tutte le regioni in un unico del Decreto del presidente del Consiglio», ha sottolineato Toti.

Stasera partiranno gli ultimi ospiti “forzati ” o limitazioni per quanto riguarda degli Hotel di Alassio. Le ipotesi sul tavolo sono la totale liberalizzazione dell’intera Regione la sola provincia di Savona. Le decisioni saranno prese nelle prossime ore.