Coronavirus, Pilati: «Il rinvio del Corso Fiorito? Messaggio pazzesco di negatività»

Diano Marina. «Decisione precipitosa, non era il caso. Ha dato un messaggio pazzesco di negatività. Un sindaco deve avere anche il polso fermo e valutare attentamente la ricaduta di una decisione di questo genere». A dirlo è il presidente regionale di Federalberghi Americo Pilati a proposito del rinvio (annullamento?) del Corso Fiorito a Sanremo annunciato dal primo cittadino matuziano Alberto Biancheri

Pilati sull’emergenza coronavirus sottolinea: «C’è preoccupazione naturalmente nella categoria che si somma alla follia delle persone, non ci voleva. Marzo è un periodo morto. Se sfanghiamo la situazione l’emergenza non dovrebbe ripercuotersi sulla stagione estiva. A Diano Marina a stamattina c’erano 2000 presenze cancellate, studenti, anziani, gruppi. Gli stranieri hanno confermato le prenotazioni per andare al Carnevale di Nizza e alla Festa dei limoni a Mentone. Il sentore degli albergatori di Sanremo e del savonese pare essere diverso e peggiore. Non aspettiamoci un granché per Pasqua. Però prima di dare per fallita la stagione 2020 starei un attimo a vedere cosa succede».

Dalla presidenza di Federalberghi nei giorni scorsi è arrivata agli associati una mail con le prescrizioni da adottare in ogni singola struttura: «In caso di arrivi di clienti provenienti dalle zone in cui è obbligatorio il periodo di quarantena, vedi i 10 comuni del Lodigiano suggerisco di non far entrare in camera il cliente e quindi di non effettuare il check in ma di avvisare subito le Autorità e l’Asl».

Pilati suggerisce anche di prendere nota delle prenotazioni saltate allo scopo di eventuali future richieste di rimborso.